Torino si è svegliata sotto lanella giornata in cui la, all'Allianz Stadium, ospita il ​per provare a chiudere al primo posto il girone di, confidando in un passo falso dela San Pietroburgo contro lo Zenit.Secondo IlMeteo.it, dovrebbe nevicare in maniera costante fino alle 15. Dopodiché, fino alle 19, sono previste deboli precipitazioni: alle ore 20 non dovrebbe più scendere nemmeno un fiocco.Il fischio d'inizio di-​è previsto alle 18:45: secondo il sito specializzato, dunque, la partita dovrebbe iniziare sotto un cielo coperto, ma ormai scarico. Una buona notizia, almeno per ciò che concerne la visibilità, in campo e dalla tv di casa.