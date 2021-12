Allenamento all'per il. La squadra diè scesa in campo già questa sera, intorno alle 19.00, per una sessione di lavoro in preparazione della sfida di domani sera contro la, valida per la sesta e ultima giornata del girone di. L'allenatore svedese, intervenuto in conferenza stampa, ha assicurato che l'obiettivo è quello di "giocare al massimo". "So che i miei giocatori avranno le motivazioni giuste anche in questa partita" ha dichiarato, per poi portare i giocatori a fare la conoscenza dell'Allianz Stadium. Il fischio d'inizio del match di domani è fissato alle 18.45.