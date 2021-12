"Siamo venuti a Torino per vendere cara la pelle e magari per sorprendere la Juve e l'intero mondo del calcio con un risultato favorevole". Lo ha detto Jon Dahl Tomasson, allenatore del Malmö​, alla vigilia della sfida di Champions League contro la squadra di Massimiliano Allegri, che chiude la fase a gironi della massima competizione europea a livello di club.Il tecnico, ai microfoni di Tmw, ​ha detto di aver visto la partita della Juve contro il Genoa: "Hanno giocato bene e hanno fatto un bel lavoro nella fase a gironi di Champions. Abbiamo grande rispetto per la Juventus, un grande club con grandi giocatori e un top manager. Circa le difficoltà di quest'anno ricordiamoci che questa squadra ha sempre vinto lo scudetto nell'ultima decade, ma chiaramente le avversarie si sono attrezzate per colmare il gap. E qualificarsi in Champions giocando la Serie A non è facile, considerando le tante squadre di livello che competono, offrendo un calcio attrattivo e moderno".