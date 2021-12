Come preannunciato da Massimiliano Allegri, sono due i giocatori della Juventus Under 23 che saranno aggregati al gruppo della prima squadra, per la sfida di Champions League contro il Malm​ö di domani., difensore classe 2002, è quasi un'habitué. Infatti, contro il Chelsea ha avuto l'occasione di debuttare con la prima squadra, in Champions League. Difensore centrale o esterno destro, è uno dei giovani maggiormente apprezzati da Allegri., centrocampista 2003, aggregato anche lui, con la speranza di raccogliere i primi minuti in gara ufficiale con la prima squadra. Centrocampista centrale, può occupare ogni zona di campo, dalla trequarti alla mediana. Ottima tecnica e capacità di inserimento; dopo essersi messo in mostra con la Primavera, nella passata stagione, è diventato uno dei punti di riferimento dell'Under 23 allenata da Zauli.