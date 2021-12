Può sorridere Allegri, in vista della sfida di Champions League di domani, contro il Malm​ö. Durante l'allenamento di rifinitura di questa mattina, infatti, l'allenatore ha ritrovato a disposizione Mattia De Sciglio, che rientra dopo il lungo infortunio, e Mattia Perin, fuori contro il Genoa dopo il contatto con una persona positiva al Covid. Due pedine in più, quindi, utili a far rifiatare chi ha raccolto un maggior minutaggio fino ad oggi.