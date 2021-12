Questa mattina la Juventus, agli ordini di Massimiliano Allegri, è scesa in campo al Training Center della Continassa per sciogliere i muscoli e preparare la partita di Champions League di domani contro il Malm​ö.Tra gli assenti in campo, Giorgio Chiellini e Moise Kean. I due non hanno svolto la prima parte dell'allenamento insieme ai compagni ma sono rimasti a lavorare a parte, in palestra.