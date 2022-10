Mercoledì sera allo Stadium arriva il Maccabi Haifa per una gara da vincere assolutamente, determinante nel percorso bianconero in Champions, che è di assoluta rincorsa. Serve vincere, serve ripetersi in trasferta e poi andare a prendersi punti all'Estadio Da Luz di Lisbona contro il Benfica. Ma il tutto, un passo alla volta. Ecco perché dopo il 3-0 contro il Bologna la Juve mette già la testa sulla Champions con l'obiettivo da non fallire e un paio di giorni per prepararsi al meglio., assente a Parigi e soltanto per uno spezzone contro il Benfica, la sua Champions League comincerà mercoledì. Ed è favorito per partire titolare, essendo out anche in campionato, sia nella vittoria di ieri contro il Bologna, sia nell'impegno di sabato a San Siro contro il Milan per via delle due giornate di squalifica dopo il rosso a Monza. Negli ambienti bianconeri, spiega Tuttosport, si augurano che il rientro dal primo minuto del Fideo coincida anche con l’inizio della rimonta della squadra di Massimiliano Allegri.