La sconfitta contro il Benfica nella precedente giornata di Champions è stata la settima in 51 gare giocate all'Allianz Stadium in Europa.Gli unici due precedenti tra Juventus e Maccabi Haifa sono stati nella fase a gironi della Champions League 2009/10, con la Juve che ha vinto entrambe le partite 1-0. A Torino ha deciso il match Giorgio Chiellini, in Israele Mauro Camoranesi.La Juve ha giocato solo quattro gare nella sua storia contro club israeliani. Oltre alla doppia sfida citata sopra contro il Maccabi Haifa, i bianconeri hanno affrontato nella fase a gironi della Champions League 2004/05 il Maccabi Tel-Aviv. Successo 1-0 a Torino, pari 1-1 in Israele.Leandro Paredes ha fornito un assist nella gara della Juventus contro il Benfica, il che significa che ha già tanti assist quanti quelli forniti in 21 presenze con il Paris Saint-Germain in Champions League (uno).Le statistiche da Juventus.com