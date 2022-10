Manca Arektra i giocatori bianconeri in campo in questi minuti allaper la rifinitura in vista di. L'attaccante polacco è infatti al lavoro in palestra, anzichè con il resto della squadra: seguiranno aggiornamenti.La rosa, comunque, è quasi al completo, fatta eccezione per Paulche soltanto ieri ha iniziato la fase di recupero atletico sul terreno di gioco. Presente invece Federico, tra i primi a scendere in campo per prendere parte al riscaldamento e in seguito al torello insieme ai compagni.