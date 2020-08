In casa Juve è iniziato il countdown: cinque giorni per la partita che può decidere una stagione. Il 7 agosto allo Stadium arriverà il Lione per il ritorno degli ottavi di finale di Champions. Pressione a mille per Maurizio Sarri, che dovrà ribaltare lo 0-1 dell'andata e in caso di una clamorosa eliminazione potrebbe anche terminare la sua avventura alla Juve dopo un solo anno. In quel caso servirebbe a poco la vittoria dello scudetto, che ormai, al nono anno consecutivo, è considerata ordinaria amministrazione. Quest'anno la Juve aveva fatto all in sulla Champions, e uscire con il Lione, agli ottavi, rappresenterebbe un vero e proprio fallimento. Ecco perché serve la miglior prestazione della stagione da parte di tutti: la qualificazione alle Final Eight di Lisbona passa da tre mosse.



Sfoglia la gallery per scoprire cosa serve alla Juve