Per ora la partita di Champions con il Lione resta regolarmente in programma per martedì prossimo, in attesa di nuovi sviluppi per capire se e dove si giocherà. Ma per il momento Cristiano Ronaldo rimane in Portogallo. E' questa la notizia del giorno in casa Juve, aspettando sviluppi, come si può capire dal comunicato diffuso in serata dalla società bianconera: "​Cristiano Ronaldo non si è allenato e rimane a Madeira in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso". Si fermano anche Gonzalo Higuain e Rodrigo Bentancur.