Non è facile concentrarsi in un periodo del genere, dove prima di tutto c’è la salute, poi viene il resto. Il coronavirus sta pesantemente colpendo la vita di ogni persona, con inevitabili conseguenze nel mondo del calcio. Alcune squadre fermano gli allenamenti, altre no, perché sul calendario ci sono delle competizioni europee da disputare, aspettando la presa di posizione della UEFA. Una di queste è la Juventus, costantemente concentrata per ribaltare la sconfitta a Lione rimediata nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Per prepararsi all’impegno del 17 marzo, Goal.com riporta che i giocatori bianconeri sono stati invitati ad un ritiro facoltativo e assolutamente volontario al J Hotel.