Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Cagliari, il tecnico della Juve Maurizio Sarri ha parlato delle possibilità di Dybala di esserci contro il Lione: "E' un grandissimo giocatore, è chiaro che quando una squadra ha un grandissimo giocatore, se non è in grado di giocare manca a tutte le squadre però ha giocato Higuain non un giocatore non di livello, oggi era impossibile anche con Dybala perché era nelle stesse condizioni mentali degli altri. Lione? C'è una piccola speranza, vediamo lo sviluppo nei prossimi gironi. Se lo recuperiamo saremo già fortunati, vediamo se sarà per uno spezzone o 90 minuti".