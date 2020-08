Venerdì sera la Juventus si gioca la partita più importante della stagione: i bianconeri scenderanno in campo per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione con l'obiettivo di ribaltare lo 0-1 dell'andata. In attesa di capire se Paulo Dybala ce la farà a recuperare, almeno per la panchina, vediamo quale potrebbe essere la probabile formazione del Lione: secondo SportMediaset la squadra di Garcia si schiererà con un 3-5-2: davanti al portiere Lopes ci saranno Marcelo, Denayer Marcal; Dubois e Cornet sulle fasce, il terzetto a centrocampo sarà composto da Aouar, Guimares e Caqueret; in attacco la coppia Dembelé e Depay.