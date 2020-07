Con lo scudetto in tasca e in attesa di finire il campionato, la Juventus è già proiettata con la testa alla partita del 7 agosto contro il Lione, quando dovrà ribaltare lo 0-1 dell'andata per poi volare a Lisbona per le Final Eight di Champions. Idee abbastanza chiare per Sarri in vista della gara contro l'ex romanista Rudi Garcia: Szczesny in porta, Cuadrado ed Alex Sandro sulle fasce con la coppia de Ligt-Bonucci al centro; Bentancur e Rabiot a centrocampo e Ronaldo e uno tra Dybala (se recupera i tempo) o Higuain in attacco. I dubbi riguardano un centrocampista e l'ultimo attaccante che completerà il reparto: a metà campo il favorito è Pjanic, in vantaggio su Matuidi e Ramsey; davanti, invece, Bernardeschi è in pole.