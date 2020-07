Questa sera, il Lione tornerà ufficialmente in campo: Stade de France, ecco la finale della Coppa di Lega francese. Garcia "prepara" la super sfida con la Juve con un trofeo in palio: "Di sicuro c’è solo che in porta gioca Tatarusanu, la Coppa di Lega spetta a lui. Contro la Juve toccherà a Lopes. Durante le amichevoli, come prima dell’interruzione, ho voluto fare in modo che la squadra potesse giocare con vari moduli, anche a partita in corso. Abbiamo giocatori polivalenti e l’importante è dimostrare spirito di squadra e ambizione. Il Psg è favorito, noi gli outsider, ma restiamo una squadra di alto livello, possiamo ancora qualificarci ai quarti di Champions".