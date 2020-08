La Juventus si prepara per la sfida delicatissima contro il Lione di venerdì, cioè dopodomani, ottavo di finale di ritorno di Champions League. La prossima tappa nella tabella di marcia è la conferenza stampa prepartita. Il tecnico Maurizio Sarri parlerà ai giornalisti all'Allianz Stadium domani pomeriggio alle 16.30. Alle 17.20 invece ci sarà la conferenza di Rudi Garcia, tecnico del Lione. Uno dei temi più caldi è il recupero di Paulo Dybala dall'infortunio. Per Sarri è uno snodo cruciale per la sua posizione alla Juve.