Quella di Paulo Dybala è una corsa contro il tempo. Lo staff di Maurizio Sarri sta tenendo d'occhio la condizione dell'argentino per capire se sarà disponibile in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions in programma venerdì sera contro il Lione. Secondo Sky Sport l'argentino continuerà anche domani a fare dei test sul campo, dalla Continassa filtra ottimismo sulla possibilità che possa essere inserito nella lista dei convocati. La speranza è quella di portarlo almeno in panchina per poi mandarlo in campo, se necessario, a gara in corso.