La Juventus continua a lavorare in vista della sfida più importante della stagione: venerdì la squadra di Maurizio Sarri affronterà il Lione nel ritorno degli ottavi di Champions con l'obiettivo di ribaltare lo 0-1 dell'andata. La squadra si sta allenando alla Continassa dove l'osservato speciale è Paulo Dybala: l'argentino sta provando a recuperare almeno per la panchina per la gara con la squadra di Garcia, in casa Juve c'è ottimismo ma molto dipenderà dall'allenamento di oggi. Lavoro differenziato per De Sciglio e Douglas Costa, tamponi per tutti i giocatori come da protocollo Uefa.