Timothyè a un passo da un grande traguardo personale. Questa sera, nel match contro il, l'esterno statunitense delladovrebbe partire dalla panchina per lasciare ancora spazio al connazionale Weston McKennie, ma qualora dovesse scendere in campo raggiungerebbe quota 100 presenze nei cinque maggiori campionati europei: prima di approdare in bianconero, la sua carriera da professionista si era svolta tra PSG, Celtic e Lille.