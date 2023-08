Dal sito ufficiale della Juve.Il terzo match casalingo della stagione lalo giocherà contro ile sarà valevole per la sesta giornata della Serie A 2023/2024.A partire dalle ore 10:00 di giovedì 31 agosto al via la vendita libera per la sfida contro i salentini. Clicca qui per tutte le info relative alla sfida contro il club pugliese.In vista di questa partita saranno diverse anche le tariffe speciali.Per tutti coloro che avranno meno di 30 anni il giorno della partita, in diversi settori dello stadio sarà presente una tariffa dedicata a partire da € 14,00.La tariffa speciale destinata agli Under 30, però, non sarà l'unica. Per questa partita saranno disponibili anche prezzi dedicati per Under 16, Over 65 e per tutti i possessori di Juventus Card.Se non volete perdervi nessuna sfida, la soluzione ideale è sottoscrivere un abbonamento.Siete ancora in tempo!Fino al 6 settembre, infatti, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento per la stagione 2023/2024. Qui trovate tutte le informazioni necessarie.