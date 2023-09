Si prospettano diversi cambiamenti nella Juve che affronterà il Lecce all'Allianz Stadium domani sera. In conferenza stampa, Massimiliano Allegri non ha sciolto i ballottaggi ma ha comunque dato delle indicazioni. In generale i giocatori certi di giocare sono 5, ovvero Szcesny, Danilo, Bremer, Locatelli e Rabiot. Tuti gli altri si contendono un posto, anche in attacco, dove uno tra Chiesa e Vlahovic sembra destinato a riposare.