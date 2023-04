Vittoria "di corto muso" per il, che sfiderà lanel turno infrasettimanale di campionato in programma mercoledì 3 maggio all'Allianz Stadium. La squadra pugliese si è imposta in casa sull'per 1 a 0, grazie a un gol di Gabrielal 62' su calcio di rigore. Lo stesso fantasista italo-brasiliano, tornato titolare proprio quest'oggi, non sarà però a disposizione per il match contro i bianconeri: nel corso della partita, infatti, è stato ammonito e, in quanto, dovrà scontare un turno di squalifica. I giallorossi, intanto, sono saliti al 16° posto in classifica a quota 31 punti, momentaneamente a +5 dalla zona retrocessione.