Mentre lasi sta preparando al match di questa sera contro il, ilè già al lavoro in vista del turno infrasettimanale di mercoledì all'Allianz Stadium. Di seguito la nota del club pugliese sull'allenamento odierno: "Il lavoro della squadra è proseguito questa mattina sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA. Misterha potuto contare sull'intera rosa a disposizione ad eccezione di, impegnato in un lavoro personalizzato di ricondizionamento. Domani allenamento mattutino al Via del Mare".