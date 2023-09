Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, che domani affronterà la Juve, ha rilasciato un'intervista a Radio Anch'io Sport: "Questo non ci deve far perdere di vista l’obiettivo della nostra stagione, che è e resta la salvezza. Speriamo di arrivarci prima possibile. Certo, è importante avere 11 punti alla vigilia della sesta giornata, ma dobbiamo restare consapevoli di quella che è la nostra dimensione.""Andrò a Torino, quando posso cerco sempre di stare vicino alla squadra. Il dato della classifica è una semplice curiosità, siamo solo all’inizio del campionato e per noi andare in uno stadio così prestigioso per metterci in mostra contro una squadra importante è una opportunità che spero i ragazzi sappiano cogliere. Poi sulla carta la sfida è impari."