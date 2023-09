Come riporta il club bianconero sul proprio sito ufficiale, laha segnato in media 2.6 reti a gara nelle 17 sfide casalinghe contro ilin Serie A, nelle quali ha ottenuto 12 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta (3-4 il 25 aprile 2004). La Vecchia Signora, inoltre, è imbattuta dal 2004 tra le mura amiche contro i salentini in campionato: da allora per lei cinque successi e due pareggi. Da segnalare, infine, che nelle cinque sfide interne giocate contro il Lecce nel girone di andata in Serie A, la Juventus ha sempre vinto e non ha subito nemmeno un gol.