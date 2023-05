Massimilianospariglia le carte, di nuovo. A meno di 24 ore dalla sfida all'Allianz Stadium, la sensazione è infatti che il tecnico livornese abbia in mente di schierare lacon un'altra formazione inedita - l'ennesima - per centrare una vittoria contro il, fondamentale per interrompere una striscia negativa di tre sconfitte e un pareggio, oltre che per compiere un importante step del cammino verso l'obiettivo minimo del quarto posto.- La prima novità dovrebbe essere già in difesa, con il ritorno dal primo minuto di Leonardodopo il tentativo (poco convincente) in Coppa Italia contro l'Inter; il capitano andrebbe a posizionarsi al centro della linea a tre, in mezzo agli intoccabilie Gleison- Scelte "particolari" anche a centrocampo, con Leandrofavorito nel ruolo da regista; ai suoi lati Mattiae Nicolòda una parte, Fabioe Filipdall'altra. In attacco si va verso lo schieramento della coppia formata da Dusane Angel, con il serbo al momento favorito su Arek Milik (e naturalmente su Moise Kean, che però potrebbe tornare tra i convocati). Il tutto, appunto, per una missione chiara, da completare a tutti i costi: vincere (e possibilmente convincere), cosa che la Juve non fa da troppo tempo.