Cresce l'entusiasmo in casa Juve, che nella vittoria contro il Sassuolo oltre ad aver ottenuto tre punti pesanti ha avuto delle risposte di spessore anche dal reparto offensivo, con Dusan Vlahovic che ha messo a segno una doppietta e con Federico Chiesa che ha ritrovato la rete da subentrato. Ora la testa va a quella che sarà la prossima gara contro il Lecce, in programma allo stadio Via del Mare il 21 gennaio, dove Max Allegri potrà contare sul rientro di alcune pedine di spessore. Il riferimento non va soltano a Weston Mckennie, ma anche a Federico Gatti, assente per squalifica contro i neroverdi.