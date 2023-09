Dei giocatori chiamati con le rispettive nazionali, ce ne sono tre che saranno a disposizione di Massimiliano Allegri solo pochi giorni prima del big match tra Juve e Lazio, in programma sabato 16 settembre alle 15. Ovvero i due statunitensi, Weah e Mckennie (ultimo match nella notte tra il 12 e il 13 settembre), oltre a Danilo, impegnato con il Brasile che giocherà la seconda partita giovedì 13. Soprattutto per quest'ultimo, sarà corsa contro il tempo per vederlo titolare contro la Lazio.