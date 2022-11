Quella di domenica sera tra Juve e Lazio sarà anche la sfida tra le due squadre che al momento vantano le migliori difese del campionato. Nei 5 top campionati europei, solo il Barcellona (zero) ha subito meno gol in casa rispetto ai bianconeri(tre). Quella della Lazio invece è la miglior difesa in trasferta in questi tornei, con un solo gol incassato.