In casasi respira un clima infernale ormai da 48 ore, in virtù dei casi legati a Pogba e Bonucci che, stanno generando un caos assordante dalle parti della Continassa. Ma bisogna prestare grande attenzione soprattutto al campo, dato che sabato alle 15 arriverà ladi Maurizio Sarri all'Allianz Stadium. Bianconeri che vogliono continuare da dove erano rimasti e per farlo, Massimiliano Allegri dovrà fare affidamento su tutti gli uomini a disposizione. A tal proposito, bisogna ancora capire le condizioni di tutti gli, con il J Medical che in questo momento sembra essere rimasto quasi vuoto del tutto.C'è grande ottimismo per quel che riguarda le condizioni di Federico, uscito anticipatamente dal ritiro della Nazionale a causa di un infortunio subito, che al momento, non sembra obbligarlo a saltare il match contro la Lazio, ma per avere la certezza si attende l'esito definitivo. Non ci sono dubbi, invece, per quel che ruguarda le condizioni di, recuperati a pieno regime e con ottime possibilità di partire dal primo minuto sabato pomeriggio. Il polacco sembra essere sicuro del posto da titolare, ancora da valutare il ballottaggio Gatti-Alex Sandro. Dunque, l'unico assente per la Juve sembra essere Mattia, che ne avrà ancora per un pò. La speranza, infatti, è quello di vederlo in campo entro la fine dell'anno in corso.