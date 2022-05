Non filtrano buone notizie per Maurizio Sarri sul fronte Ciro Immobile. A tre giorni dalla sfida all'Allianz Stadium contro la Juve, infatti, l'attaccante della Lazio non ha preso parte alla seduta odierna di allenamento a causa del noto problema alla caviglia. Secondo quanto riportato da Lazio Style Radio, dunque, è alto il rischio che il bomber sia costretto a dare forfait lunedì sera, ma tutto dipenderà dalle ultime due sedute in programma nel fine settimana.