Maurizio Sarri ha quattro giocatori diffidati che in caso di ammonizione contro la Sampdoria saranno costretti a saltare la gara contro la Juventus. Si tratta di Ciro Immobile, Luiz Felipe, Marusic e Patric. In caso di ammonizione potrebbero saltare la gara in programma lunedì 16 maggio all'Allianz Stadium di Torino.