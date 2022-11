Da calciomercato.com:Problemi in attacco per Sarri. Il reparto avanzato della Lazio è quello che sta accusando di più le fatiche dei tanti match ravvicinati in questo ultimo periodo pre mondiale. Dopo il derby vinto sono Pedro e Zaccagni ad aver riportato qualche noia muscolare, facendo scattare l'allarme a Formello.LE CONDIZIONI - Lo spagnolo è uscito a metà secondo tempo domenica. Nelle prime ore post gara c'era apprensione per un possibile indurimento al polpaccio. Una problematica con cui l'ex Barça ha ripetutamente fatto i conti nei mesi scorsi e che ciclicamente si ripresenta nei periodi di maggior sforzo. Dai primi accertamenti però, in questo caso, non sembrerebbe nulla di grave. Oggi il numero 9 dovrebbe regolarmente allenarsi in gruppo ed essere a disposizione del mister che, in base alle risposte che vedrà sul campo, deciderà se chiedergli gli straordinari domani con il Monza o se farlo riposare in vista della Juventus. Chi invece rischia seriamente di non esserci né contro i brianzoli, né domenica a Torino è proprio Mattia Zaccagni. Anche per lui si parla di un affaticamento al polpaccio che però sembra più serio di quello del compagno di squadra. Tra campionato e coppa ha saltato solo una partita quest'anno. La sua situazione sarà valutata oggi, ma al momento è da considerarsi fuori per questi ultimi due impegni.