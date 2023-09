Al rientro dalla sosta per le nazionali, la Juve di Max Allegri ospiterà la Lazio all'Allianz Stadium, che è si ferma a 3 punti in classifica, ma è reduce dalla straordinaria vittoria ottenuta sul campo del Napoli per 1-2. In casa Lazio arrivano buone notizie anche dall'infermieria, perchè oltre a Pedro, Maurizio Sarri potrà contare anche sul rientro di Vecino a centrocampo.