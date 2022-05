Recupero importante in casa Lazio, in vista della sfida di lunedì sera contro la Juve. Maurizio Sarri ha infatti ritrovato Pedro, ai box da quasi due mesi per un problema al polpaccio che si è rivelato più rognoso del previsto. Difficile, comunque, ipotizzare una sua partenza da titolare all'Allianz Stadium, anche se gli ulteriori test in programma nel pomeriggio a Formello potrebbero dare nuove indicazioni. Più probabile che l'ex Barcellona torni a completa disposizione della squadra per l'ultima gara casalinga della stagione, quella contro il Verona.