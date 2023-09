Dopo il sollievo di respiro in merito alle condizioni di Paul Pogba, il giocatore è già a lavoro per recuperare al meglio. Se riuscirà a lavorare bene durante questo periodo di sosta per gli impegni delle nazionali, riferisce Sky Sport, non è da escludere che possa essere a disposizione di Allegri per la partita di sabato 16 allo Stadium contro la Lazio.