Nuovo appuntamento in conferenza stampa per Massimiliano. Il tecnico dellatornerà a incontrare i giornalisti per presentare il match contro la, in programma sabato pomeriggio alle 15.00 all'Allianz Stadium: lo farà domani, venerdì, alle 14.00, come sempre nella zona dedicata ai media dell'impianto di casa. Noi de ilBianconero, come sempre, seguiremo la conferenza per raccontarvela in diretta.