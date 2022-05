Altro appuntamento con la stampa in vista per Massimiliano Allegri. Domani il tecnico della Juve interverrà ai microfoni di giornalisti e tv per presentare la sfida casalinga di lunedì sera contro la Lazio, una volta terminato l'allenamento mattutino: l'appuntamento è alle 13.30, come di consueto dall'Allianz Stadium. La conferenza sarà anche trasmessa live su JTV.