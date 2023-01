E' ancora alla ricerca di un'identità smarrita la Juventus, che dall'inizio del nuovo anno è stata sommersa da ondate travolgenti, prima per la situazione che la vede coinvolta al centro del caso plusvalenze, poi per i mancati risultati che sono arrivati nelle prime 3 giornate di campionato del 2023. Tra Napoli, Atalanta e Monza, infatti, è arrivato solo un punto, con una striscia che può considerarsi da media Serie B e che non può ovviamente dipendere esclusivamente dalle vicende extra campo. Lo si evince anche dalla quantità di reti subiute, 10 nelle ultime 3 partite, a dispetto delle 7 incassate nelle 17 giornate precedenti. Chiaro segnale che qualcosa nel meccanismo si è inceppato e che di quella Juve che vinceva ben 8 partite consecuitve ne è rimasto ben poco.- Va però tenuto conto del fatto che Madama e soprattutto Max Allegri, non hanno potuto contare sulla miglior formazione possibile sin da quando la stagione ha preso il via, colpita prima dagli infortuni di, poi da una serie di sfortunati eventi che hanno costretto i bianconeri a fare a meno anche di altri elementi illustri, come Dusano Juan. Ora però, questo problema sembra essere rientrato e nella sfida contro la Lazio l'allenatore livornese potrà finalmente contare sulla disponibilità di tutti i suoi tenori, eccezion fatta per Leonardo Bonucci, ancora ai box per infortunio.- Ecco perchè l'attesa aumenta e con essa anche la curiosità non solo dei tifosi juventini, ma di tutti gli amanti del calcio, di vedere forse per la prima volta la vera Juve al completo. Quello che però il popolo bianconero spera che accada più di ogni altra cosa, è che giocatori di caratura internazionale come Pogba, Vlahovic e Chiesa possano finalmente, cercando di farle ritrovare quell'identità che manca ormai dall'ultimo scudetto conquistato.