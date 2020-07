Dopo una giornata di riposo, la Juventus è tornata ad allenarsi oggi alla Continassa: "Meno due alla sfida di campionato contro la Lazio all’Allianz Stadium, in programma lunedì sera - si legge sul sito ufficiale del club - Dopo una giornata di pausa, la squadra è tornata al lavoro alla Continassa nel tardo pomeriggio di oggi, focalizzando la seduta sulla preparazione alla gara in arrivo, per concludere con partitella finale.



Bernardeschi e Chiellini hanno usufruito di una giornata di riposo, mentre Bentancur, Bonucci e de Ligt come da programma hanno svolto una seduta di allenamento personalizzata.