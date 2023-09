Federico Gatti, dopo aver accusato un problema alla caviglia in Empoli-Juve, è al lavoro per recuperare più velocemente possibile e mettersi a disposizione di Allegri in vista del match contro la Lazio. Come riferisce calciomercato.com, il difensore sta svolgendo ancora terapie e riposo anche se ha grandi chance di farcela per il primo big match stagionale.