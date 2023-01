Al termine della sfida pareggiata contro la Fiorentina, il portiere della Lazio Provedel ha fatto il punto sul momento che sta vivendo la sua squadra, prossima avversaria della Juve in Coppa Italia.'Cerco di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno e ho rivisto quella solidità che se non riesci a vincere almeno non ti fa perdere. E la tensione non cala più, diamo merito alla partita fatta dall'avversario'.