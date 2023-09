Il nuovo giocatore della Lazio (prossima avversaria della Juve in campionato), Daichi Kamada, ha parlato direttamente dal ritiro della nazionale.'Per giocare da mezzala bisogna avere le migliori qualità tecniche e io voglio diventare uno dei migliori a livello europeo. Giocare in un club di alto livello come la Lazio, che compete sia in Italia che in Champions, mi aiuterà a crescere tantissimo'.