Testa a testa tra Dusan Vlahovic e Ciro Immobile, e non solo nella classifica marcatori di Serie A. Come riportato dal sito ufficiale bianconero in vista del match di lunedì tra Juve e Lazio, i due attaccanti sono infatti i giocatori che hanno tentato più conclusioni in campionato: sono entrambi a quota 118, un numero che già nei prossimi giorni è destinato ad aumentare, almeno per il serbo. Per quanto riguarda il biancoceleste, invece, il suo impiego per la sfida all'Allianz Stadium non è ancora certo, tutto dipenderà dalle condizioni della sua caviglia che sarà "testata" proprio nelle prossime ore in allenamento.