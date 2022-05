Lunedi sera all'Allianz Stadium andrà di scena quella che sarà l'ultima gara casalinga stagionale della Juventus. Quasi come fosse uno scherzo del destino, ci sarà anche Maurizio Sarri che, ritorna cosi allo Stadium per la prima volta da avversario. I precedenti tra Juve e Lazio sorridono ai bianconeri che, hanno totalizzato ben 12 vittorie negli ultimi 15 incontri in campionato, in generale, quella bianconera è la formazione che ha sconfitto più volte i biancocelesti in Serie A: 84, almeno 15 in più rispetto ad ogni altra avversaria.