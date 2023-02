Quella di domani sera sarà una sfida fondamentale per le sorti della stagione della Juventus, che davanti a se avrà una Lazio agguerrita e vogliosa di espugnare lo Stadium. Ma sarà anche l'ennesima occasione per osservare più da vicino Milinkovic-Savic, se mai ce ne fosse ancora bisogno. Il suo nome è infatti sempre in cima alla lista dei desideri dei dirigenti bianconeri e il suo rinnovo che sembra non arrivare, potrebbe spingere Madama ad affondare il piede sull'acceleratore.