In vista della partita contro ladi sabato pomeriggio, laha varato una nuova iniziativa per coinvolgere attivamente i tifosi all'. Questo il messaggio inviato a tutti coloro che hanno comprato un biglietto per il match: "Ci sarà bisogno di tutto l’entusiasmo del nostro pubblico per spingere la squadra a cogliere la terza vittoria su quattro partite: a partire dall’inizio… fino alla fine. Per questo, lo spettacolo bianconero che accoglierà i nostri ragazzi, ancora una volta sarete voi, presenti sabato allo stadio. E lo sarete, dicevamo, per tutta la partita. Come? Indossando la maglietta, bianca oppure nera, che distribuiremo all’ingresso (motivo per cui è consigliabile arrivare allo stadio in anticipo), e ovviamente mantenendola addosso per la durata del match. In questo modo l’Allianz Stadium vivrà interamente, e continuamente, con i nostri colori".