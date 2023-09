Paul Pogba sta recuperando alla Continassa dall'ultimo fastidio muscolare accusato contro l'Empoli. Ci sarà contro la Lazio? Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Allegri deciderà in extremis, senza correre rischi, perché la gara contro i biancocelesti è solo la prima di una serie importante: Lazio, Sassuolo, Lecce, Atalanta e Torino, prima di una nuova sosta. Tappe che la Juve vuole affrontare con Pogba, anche se part-time, per restare in scia alle milanesi.