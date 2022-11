Basta un successo importante per far divampare l’entusiasmo? Nel caso di, probabilmente, sì. Sebbene parlare di entusiasmo in casa bianconera possa sembrare fuori luogo, adesso lo status della squadra diè notevolmente migliorato dopo il successo contro l’Inter e nonostante l’eliminazione cocente dalla Champions League. La Lazio nel complesso è stata più costante fin dall’inizio ma il boost della vittoria nel Derby capitolino ha certamente infuso linfa preziosa nelle gambe dei calciatori, e ora l’obiettivo è quello di non fermarsi.Juventus e Lazio, reduci entrambe da due vittorie nel turno infrasettimanale, chiuderanno il 2022 della Serie A prima della sosta per il Mondiale. Ecco come vedono la partita i traders di Betclic.- Stando alle quote, la Juventus è favorita per raccogliere la sesta vittoria consecutiva in campionato: un successo di Bonucci e compagni è quotato 1.95 (1.92 per Snai). D’altro canto, la Lazio ha perso solo due volte in questa edizione della Serie A e fuori casa è ancora imbattuta: un successo biancoceleste è tuttavia pagato 3.85, più ancora del pareggio che è valutato con quota 3.48.- ...questa sfida potrebbe essere l’eccezione. Secondo i bookies, infatti, questa partita potrebbe vedere meno gol rispetto alla media a cui ci hanno abituati i confronti tra le due squadre. Negli ultimi anni, leggendo i tabellini dei match tra Juventus e Lazio, abbiamo sempre assistito a partite con almeno due reti siglate nei 90’ più recupero. Per trovare l’ultima partita terminata 0-0, dobbiamo scendere fino al novembre 2012: si giocava proprio a Torino e questo esito, domenica, è dato a 12. In generale, i bookmakers di Betclic vedono anche in questo caso almeno due gol segnati (Over 1.5 a 1.29), ma lasciano intendere che sia difficile aspettarsi più di due reti (Over 2.5 a 1.90, contro l’Under 2.5 a 1.80) visti anche i due reparti offensivi a dir poco incerottati.- La Lazio recupera Milinković-Savić ma probabilmente non Immobile. La Juventus dovrebbe giocare ancora senza Vlahovic e il lungodegente Chiesa. In avanti, per Allegri, la bocca di fuoco principale sarà di nuovo Milik, dato come marcatore a 3; nella squadra capitolina, spazio per Pedro la cui marcatura va a 5.